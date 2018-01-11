"Полиция раком": Уральская девушка-майор возмутила сеть откровенными кадрами

Майор полиция с Урала возмутила общественность своими откровенными кадрами. Начальство охарактеризовало свою сотрудницу, как кадра с низкой социальной ответственностью. Интересно то, что фотографии у участковой никто не украл, она сама опубликовала их в свободном доступе, даже не задумавшись о последствиях. Рассказала общественности о полицейской блогер Валентина Гофенберг, назвав серию снимков: «Полиция раком».

Особенно возмутилась общественность от кадра, на котором женщина решила позировать в обнимку с бутылкой коньяка. По мнению общественности, такой человек не должен позорить свою форму. Позже удалось установить, что речь идет о майоре полиции, участковом Анастасии Дударевой.

Помимо фотографий с алкоголем, она опубликовала ряд снимков, на которых позирует в откровенных позах, которые больше подходят для моделей в стиле «ню», а не служащих органов. К примеру, на одном из снимков, Дударева в белье и без всякого стеснения показывает публике, насколько она раскована. На других кадрах одежды на ней больше, но в мастерстве соблазнения она не планирует уступать и там. Пользователи в шутку интересовались, настолько же хорошо Дударева ловит преступников, как позирует перед объективом камеры.

Другие предложили, что девушке, пока не поздно, следует задуматься о карьере модели. На скандал вокруг полицейского в местном главке МВД отреагировали крайне жестко. Особое возмущение вызвало у начальства фотография с бутылкой коньяка в обнимку. По данному факту будет проведена служебная проверка.

Помимо этого, планируется проведение различного рода этических бесед среди сотрудников полиции, дабы они понимали, какого рода поведение является неприемлемым для служащего органов.

Николай Офицеров