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| | "Полиция раком": Уральская девушка-майор возмутила сеть откровенными кадрами

"Полиция раком": Уральская девушка-майор возмутила сеть откровенными кадрами

Сегодня, 14:05
Майор полиция с Урала возмутила общественность своими откровенными кадрами. Начальство охарактеризовало свою сотрудницу, как кадра с низкой социальной ответственностью. Интересно то, что фотографии у участковой никто не украл, она сама опубликовала их в свободном доступе, даже не задумавшись о последствиях. Рассказала общественности о полицейской блогер Валентина Гофенберг, назвав серию снимков: «Полиция раком».
 

"Полиция раком": Уральская девушка-майор возмутила сеть откровенными кадрами

 

Особенно возмутилась общественность от кадра, на котором женщина решила позировать в обнимку с бутылкой коньяка. По мнению общественности, такой человек не должен позорить свою форму. Позже удалось установить, что речь идет о майоре полиции, участковом Анастасии Дударевой.
 
Помимо фотографий с алкоголем, она опубликовала ряд снимков, на которых позирует в откровенных позах, которые больше подходят для моделей в стиле «ню», а не служащих органов. К примеру, на одном из снимков, Дударева в белье и без всякого стеснения показывает публике, насколько она раскована. На других кадрах одежды на ней больше, но в мастерстве соблазнения она не планирует уступать и там. Пользователи в шутку интересовались, настолько же хорошо Дударева ловит преступников, как позирует перед объективом камеры.
 
Другие предложили, что девушке, пока не поздно, следует задуматься о карьере модели. На скандал вокруг полицейского в местном главке МВД отреагировали крайне жестко. Особое возмущение вызвало у начальства фотография с бутылкой коньяка в обнимку. По данному факту будет проведена служебная проверка.

"Полиция раком": Уральская девушка-майор возмутила сеть откровенными кадрами

 

Помимо этого, планируется проведение различного рода этических бесед среди сотрудников полиции, дабы они понимали, какого рода поведение является неприемлемым для служащего органов.

Николай Офицеров
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