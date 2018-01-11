Необычная клубника превратилась в собаку, единорога и кота

Пользователь Twitter вчера опубликовал снимок очень необычной клубники. Ягода была поражающих размеров, а также имела необычную форму.

Валерия Голицына

Фотография с ягодой-мутантом собрала почти 100 тысяч лайков, а также 50 тысяч ретвитов. Помимо этого, пользователи социальной сети начали создавать «ремейки» на фотографию автора и изменять форму клубник в фотошопе. Кто-то превращал её в кота, кто-то в собаку, а кто-то даже в единорога. Также находились люди, которые пытались превратить ягоду в краба и слона.Весь Twitter «засыпало» шутками по этому поводу. Многие отмечали, что ничто так не вдохновляет на творчество в фотошопе, как клубника-мутант.