Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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| | Необычная клубника превратилась в собаку, единорога и кота

Необычная клубника превратилась в собаку, единорога и кота

Сегодня, 13:24
Пользователь Twitter вчера опубликовал снимок очень необычной клубники. Ягода была поражающих размеров, а также имела необычную форму.

Необычная клубника превратилась в собаку, единорога и кота

 

Фотография с ягодой-мутантом собрала почти 100 тысяч лайков, а также 50 тысяч ретвитов. Помимо этого, пользователи социальной сети начали создавать «ремейки» на фотографию автора и изменять форму клубник в фотошопе. Кто-то превращал её в кота, кто-то в собаку, а кто-то даже в единорога. Также находились люди, которые пытались превратить ягоду в краба и слона.

Весь Twitter «засыпало» шутками по этому поводу. Многие отмечали, что ничто так не вдохновляет на творчество в фотошопе, как клубника-мутант.
Валерия Голицына
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