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| | Дуров настоял на том, чтобы Telegram не называли российским продуктом

Дуров настоял на том, чтобы Telegram не называли российским продуктом

Сегодня, 12:07
Известный российский предприниматель Павел Дуров рассказал о том, что Telegram вовсе не является российским продуктом, подчеркнув, что у его мессенджера нисколько не развита инфраструктура на территории Российской Федерации.

Дуров настоял на том, чтобы Telegram не называли российским продуктом

 

Именитое издание Financial Times опубликовало статью, в заголовке которой значилось, что Telegram нельзя считать российским приложением. Павел Дуров настоял на том, что Telegram не нужно считать продуктом, произведённым в Российской Федерации, так как на территории РФ у мессенджера нет ни специальных отделений, ни банковских счетов. Также Павел заметил, что в России также не существует серверов, обеспечивающих стабильную работу мессенджера, а также разработчики программы в большинстве своём не являются гражданами России.

Стоит напомнить, что ранее Павел Дуров отказался выплачивать весьма крупный штраф, наложенный на мессенджер в связи с невыполнением всех требований ФСБ по предоставлению персональной информации пользователей программы.
Александр Вест
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