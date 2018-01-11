Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | В Сети появилось видео с призраком казнённого убийцы

В Сети появилось видео с призраком казнённого убийцы

Сегодня, 11:54
Довольно высокую популярность получил видеоролик, на котором запечатлён момент появления призрака убийцы, казнённого много лет назад. Многие поклонники паранормальных явлений стали спорить о подлинности видеоматериала, а также о возможности существования призраков.

В Сети появилось видео с призраком казнённого убийцы

 

Известный в узких кругах исследователь паранормальных явлений Тони Фергюсон стал автором опубликованного видео, на котором отчётливо видна фигура человека, обладавшего весьма высоким ростом, который на миг взглянул в сторону видеокамеры, а затем скрылся за стеной. Сам Фергюсон заметил, что данные материалы ему удалось снять в здании старинной тюрьмы Бодмил, расположенной в Корнуолле. Сопоставив некоторые исторические данные, Тони заметил, что силуэт появившегося призрака довольно схож с внешностью убийцы по имени Уильям Хэмптон, который был казнён ещё в 1909 году.

Фергюсон добавил, что видеозапись заставила его содрогнуться, так как камера зафиксировала появление призрака без посторонних. Тони заметил, что сам оставил её в проходе, чтобы просмотреть возможную активность призраков.
Александр Вест
Новости по теме
Фергюсон считает Нурмагомедова позором лёгкого веса UFC
Фергюсон считает Нурмагомедова позором лёгкого веса UFC

Тони Фергюсон, боец смешанных единоборств из США, дал комментарий в ответ на извинения россиянина Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен заявил, что данные извинения

Тони Фергюсон бросает вызов чемпиону UFC МакГрегору
Тони Фергюсон бросает вызов чемпиону UFC МакГрегору

Боец-легковес смешанных единоборств американец Тони Фергюсон без боя получил право провести поединок с чемпионом в лёгком весе ирландцем Конором МакГрегором.

В Нью-Мексико камера засняла призрака возле полицейского участка. Видео
В Нью-Мексико камера засняла призрака возле полицейского участка. Видео

В Нью-Мексико одна из видеокамер наблюдения зафиксировала нечто жуткое. Полупрозрачный объект, чем-то похожий на человека, передвигался по охраняемой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости