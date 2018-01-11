В Сети появилось видео с призраком казнённого убийцы

Довольно высокую популярность получил видеоролик, на котором запечатлён момент появления призрака убийцы, казнённого много лет назад. Многие поклонники паранормальных явлений стали спорить о подлинности видеоматериала, а также о возможности существования призраков.

Александр Вест

Известный в узких кругах исследователь паранормальных явлений Тони Фергюсон стал автором опубликованного видео, на котором отчётливо видна фигура человека, обладавшего весьма высоким ростом, который на миг взглянул в сторону видеокамеры, а затем скрылся за стеной. Сам Фергюсон заметил, что данные материалы ему удалось снять в здании старинной тюрьмы Бодмил, расположенной в Корнуолле. Сопоставив некоторые исторические данные, Тони заметил, что силуэт появившегося призрака довольно схож с внешностью убийцы по имени Уильям Хэмптон, который был казнён ещё в 1909 году.Фергюсон добавил, что видеозапись заставила его содрогнуться, так как камера зафиксировала появление призрака без посторонних. Тони заметил, что сам оставил её в проходе, чтобы просмотреть возможную активность призраков.