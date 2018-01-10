YouTube заблокировал более двух сотен российских каналов

Заблокированными видеохостингом YouTube оказались более 200 каналов российских пользователей, которые так или иначе нарушали правила размещения или добросовестного использования контента на сервисе. В числе нарушителей те каналы, создатели которых копировали и размещали от своего имени контент известных блогеров, политические видеоролики. Кроме того, заблокированы несколько иностранных профилей, которые за счет накрученных просмотров попадали в список трендов российского YouTube.
Администрация видеохостинга сообщает, что перечень заблокированных каналов может превышать опубликованное количество.
В числе заблокированных каналов находятся фейки Юрия Хованского, Алексея Навального, Руслана Соколовского.