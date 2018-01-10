YouTube заблокировал более двух сотен российских каналов

Свыше 200 российских каналов оказались заблокированным видеохостингом YouTube в связи с нарушением принципов сообщества. Сообщается, что заблокированные каналы имели недопустимое политическое содержание или дублировали видеоролики популярных блогеров.

Заблокированными видеохостингом YouTube оказались более 200 каналов российских пользователей, которые так или иначе нарушали правила размещения или добросовестного использования контента на сервисе. В числе нарушителей те каналы, создатели которых копировали и размещали от своего имени контент известных блогеров, политические видеоролики. Кроме того, заблокированы несколько иностранных профилей, которые за счет накрученных просмотров попадали в список трендов российского YouTube.Администрация видеохостинга сообщает, что перечень заблокированных каналов может превышать опубликованное количество.В числе заблокированных каналов находятся фейки Юрия Хованского, Алексея Навального, Руслана Соколовского.