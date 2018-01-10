За новогодние праздники россияне в Сети потратили более 20 миллиардов рублей

Ассоциация компании интернет-торговли рассказала о новогодних тратах жителей РФ. За это время россияне израсходовали более 900 миллиардов рублей, причем 23 миллиарда из них – в Сети.

Виктория Озерова

Ассоциация компании интернет-торговли провела очередное исследование. Специалисты организации выяснили, сколько россияне растратили в новогодние праздники, учитывались расходы граждан до 8 января включительно. Оказалось, что за эти дни жители РФ «избавились» от 920 миллиардов рублей. В Сети россияне оставили порядка 23 миллиардов. В ночь с 31 декабря на 1 января онлайн покупали различные товары около семи миллионов людей. Чаще всего в интернете пользователи выбирали готовые блюда и электронику, а также предметы интерьера и мебель.Самыми скупаемыми среди розничной торговли стали бытовыеприборы, драгоценности и верхняя одежда. Особенно активно шубы покупали москвичи, спрос на них по сравнению с прошлым годом значительно вырос.