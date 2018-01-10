На поле в Подмосковье заметили надпись: «Господи, помоги России»

На снимках изображена канава в поле, пользователи не понимают, каким образом появилась надпись. Юзеры начали активно комментировать данную публикацию. Большинство жителей РФ согласились с этими словами и попросили у Бога помощи. Некоторые обратились не к Всевышнему, а к Николаю угоднику, дабы он защитил граждан от различного рода бедствий.
На виртуальном ресурсе место с надписью обозначено как туристический объект. Оттуда открывается вид на Митино. В Telegram-канале Дурова тоже не понимают истории происхождения слов о помощи России. Пользователи спорят по этому поводу, выдвигая различные версии.