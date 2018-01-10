Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | На поле в Подмосковье заметили надпись: «Господи, помоги России»

На поле в Подмосковье заметили надпись: «Господи, помоги России»

Вчера, 18:26
Администраторы Telegram-канала Павла Дурова заметили с помощью сервиса Google Maps на поле в московском районе Митино надпись: «Господи, помоги России». По словам работников, эти слова появились на карте виртуального ресурса недавно.

На поле в Подмосковье заметили надпись: «Господи, помоги России»

 

На снимках изображена канава в поле, пользователи не понимают, каким образом появилась надпись. Юзеры начали активно комментировать данную публикацию. Большинство жителей РФ согласились с этими словами и попросили у Бога помощи. Некоторые обратились не к Всевышнему, а к Николаю угоднику, дабы он защитил граждан от различного рода бедствий.

На виртуальном ресурсе место с надписью обозначено как туристический объект. Оттуда открывается вид на Митино. В Telegram-канале Дурова тоже не понимают истории происхождения слов о помощи России. Пользователи спорят по этому поводу, выдвигая различные версии.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Англии на поле появилась загадочная надпись
В Англии на поле появилась загадочная надпись

В Англии в Оксфордшире на поле появилась загадочная надпись. Это происшествие активно обсуждают в интернете, а также и сами местные жители. На поле написано

Глава Минкомсвязи: Угроз для Telegram в России не обнаружили
Глава Минкомсвязи: Угроз для Telegram в России не обнаружили

Для мессенджера Telegram отсутствуют какие-либо угрозы на территории России. Соответствующее заявление сделал глава Минкомсвязи Николай Никифоров в городе

В Китае заблокировали мессенджер Telegram Павла Дурова
В Китае заблокировали мессенджер Telegram Павла Дурова

В Китае был заблокирован мессенджер для отправки мгновенных сообщений Telegram, который принадлежит Павлу Дурову. Данную веб-версию сервиса обвинили в том, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости