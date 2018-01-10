Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | «Яндекс» выделит свои медиасервисы в отдельную бизнес-единицу

«Яндекс» выделит свои медиасервисы в отдельную бизнес-единицу

Сегодня, 14:06
«Яндекс» собирается выделить «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу», «Яндекс.Телепрограмму» и «КиноПоиск» в отдельное бизнес-направление. Соответствующее объявление поступило от интернет-компании.

«Яндекс» выделит свои медиасервисы в отдельную бизнес-единицу

 

«Яндекс» проинформировала о своих планах на ближайшее будущее. Интернет-компания собирается представить новую бизнес-единицу – ее станут все медиасервисы «Яндекса». Они будут объединены в отдельную 100% дочернюю компанию по типу ООО «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Маркет». На данный момент совокупная ежемесячная аудитория медиасервисов составляет приблизительно 50 миллионов человек, а это около половины всех пользователей Рунета.

Аркадий Волож, гендиректор «Яндекса», объяснил, что таким образом команда медиасервисов получит большую свободу и сможет добиться больших успехов. Он сообщил, что за последние несколько лет данные сервисы доказали свою состоятельность, значительно приумножив доходы компании.
Виктория Озерова
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