«Яндекс» выделит свои медиасервисы в отдельную бизнес-единицу

«Яндекс» собирается выделить «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу», «Яндекс.Телепрограмму» и «КиноПоиск» в отдельное бизнес-направление. Соответствующее объявление поступило от интернет-компании.

Виктория Озерова

«Яндекс» проинформировала о своих планах на ближайшее будущее. Интернет-компания собирается представить новую бизнес-единицу – ее станут все медиасервисы «Яндекса». Они будут объединены в отдельную 100% дочернюю компанию по типу ООО «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Маркет». На данный момент совокупная ежемесячная аудитория медиасервисов составляет приблизительно 50 миллионов человек, а это около половины всех пользователей Рунета.Аркадий Волож, гендиректор «Яндекса», объяснил, что таким образом команда медиасервисов получит большую свободу и сможет добиться больших успехов. Он сообщил, что за последние несколько лет данные сервисы доказали свою состоятельность, значительно приумножив доходы компании.