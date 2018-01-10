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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Telegram с весны запустит собственную криптовалюту Gram

Telegram с весны запустит собственную криптовалюту Gram

Сегодня, 12:20
Павел Дуров заявил, что уже с весны мессенджер Telegram, вероятнее всего, займется размещением собственной криптовалюты, которая получила название Gram. На эту новость незамедлительно отозвались эксперты, которые дали заключение о том, что первичное публичное размещение токенов мессенджером будет крайне успешным.
 

Telegram с весны запустит собственную криптовалюту Gram

 

Ранее на этой недели представители профильных изданий писали, что Telegram намереваются уже к марту разработать собственную блокчейн-платформу, а также криптовалюту. Согласно информации издания, блокчейн должна получить название Telegram Open Network. Финансирование запуска должно быть обеспечено благодаря ICO (первичное публичное размещение). Telegram рассматривает возможность привлечения до полумиллиарда долларов в рамках предпродаж, а потенциальная стоимость токенов может достигать суммы от 3 до 5 миллиардов долларов.
 
Данные об ICO на сегодняшний день не носят официального характера, но спрос на криптовалюты компании будет весьма высоким, так как популярность мессенджера на данный момент находится на крайне высокой отметке. «Запуск криптовалюты платформой, вроде Telegram будет по-настоящему большим событием. Наверное, это будет первая криптовалюта, у которой сразу будет подготовлена экосистема пользователей. Достаточно просто зайти в мессенджер и не нужны какие-либо дополнительные приложения», - заявил глава инвестиционного фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов.

Николай Офицеров
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