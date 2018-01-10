Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

От Редактора

Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Pornhub раскрыл предпочтения пользователей в 2017 году

Pornhub раскрыл предпочтения пользователей в 2017 году

Сегодня, 11:18
Сайт с откровенным контентом Pornhub сообщил пользователям об итогах работы в 2017 году. Этот виртуальный ресурс посетили 28,5 млрд человек. Самой популярной категорией является «порно для женщин». За ней следуют «Рик и Морти» и «спиннеры».

Pornhub раскрыл предпочтения пользователей в 2017 году

 

Исходя из результатов статистики, Pornhub ежедневно посещают 81 млн юзеров. На сайте просматривают 50 тысяч роликов в минуту и 800 видео в секунду. Представители этого ресурса говорят, что женщины стали более откровенными в своих желаниях. Наибольшей популярностью Pornhub пользуется у жителей США, за ними следуют граждане Индии и Японии. В пятерку лидеров вошла Канада. Россияне заняли 18 позицию в рейтинге.

 

Pornhub раскрыл предпочтения пользователей в 2017 году

 

Pornhub раскрыл предпочтения пользователей в 2017 году

 

Pornhub раскрыл предпочтения пользователей в 2017 году

 

Жители РФ больше всего интересуются категориями «хентай», overwatch и порнозвездой Сашей Грей. Эта актриса пять лет назад перестала сниматься в откровенных фильмах, но юзеры по-прежнему смотрят видео с ней. Немалый интерес вызывают ролики с ведущей и моделью Ким Кардашьян.

Домбровский Сергей
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