Pornhub раскрыл предпочтения пользователей в 2017 году

Сайт с откровенным контентом Pornhub сообщил пользователям об итогах работы в 2017 году. Этот виртуальный ресурс посетили 28,5 млрд человек. Самой популярной категорией является «порно для женщин». За ней следуют «Рик и Морти» и «спиннеры».

Жители РФ больше всего интересуются категориями «хентай», overwatch и порнозвездой Сашей Грей. Эта актриса пять лет назад перестала сниматься в откровенных фильмах, но юзеры по-прежнему смотрят видео с ней. Немалый интерес вызывают ролики с ведущей и моделью Ким Кардашьян. Жители РФ больше всего интересуются категориями «хентай», overwatch и порнозвездой Сашей Грей. Эта актриса пять лет назад перестала сниматься в откровенных фильмах, но юзеры по-прежнему смотрят видео с ней. Немалый интерес вызывают ролики с ведущей и моделью Ким Кардашьян.

Домбровский Сергей

Исходя из результатов статистики, Pornhub ежедневно посещают 81 млн юзеров. На сайте просматривают 50 тысяч роликов в минуту и 800 видео в секунду. Представители этого ресурса говорят, что женщины стали более откровенными в своих желаниях. Наибольшей популярностью Pornhub пользуется у жителей США, за ними следуют граждане Индии и Японии. В пятерку лидеров вошла Канада. Россияне заняли 18 позицию в рейтинге.