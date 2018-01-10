Pornhub раскрыл предпочтения пользователей в 2017 году

Исходя из результатов статистики, Pornhub ежедневно посещают 81 млн юзеров. На сайте просматривают 50 тысяч роликов в минуту и 800 видео в секунду. Представители этого ресурса говорят, что женщины стали более откровенными в своих желаниях. Наибольшей популярностью Pornhub пользуется у жителей США, за ними следуют граждане Индии и Японии. В пятерку лидеров вошла Канада. Россияне заняли 18 позицию в рейтинге.
Жители РФ больше всего интересуются категориями «хентай», overwatch и порнозвездой Сашей Грей. Эта актриса пять лет назад перестала сниматься в откровенных фильмах, но юзеры по-прежнему смотрят видео с ней. Немалый интерес вызывают ролики с ведущей и моделью Ким Кардашьян.