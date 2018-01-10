В 2017 году россияне чрезмерно увлеклись порно

Рейтинг из наиболее популярных категорий русскоязычной Википедии за 2017 год был опубликован юзером под ником Emaus на официальном сайте онлайн-энциклопедии. Судя по имеющимся данным, более всего жителей страны интересовали популярные личности, животные, а также фильмы для взрослых, про которых россияне читали особенно активно.

Особой любовью среди пользователей Википедии пользовались порноактрисы, а их популярность градировалась сразу по нескольким параметрам: страна, алфавит, а также базирование студии, выпустившей соответствующий фильм, будь то Россия или Соединенные Штаты.

«Исходя из имеющегося списка, футболисты и персоналии смогли опередить порноактрис, занимавших в прошлом году второе и третье место», - заявил Emaus, добавив, что в списке также нашлось место русским мужским именам, а также названиям населенных пунктов.

Немало россиян интересовали знаменитости, умершие в 2017 году. Тем не менее, наиболее популярной страницей на Википедии стала, что неудивительно, заглавная страница сайта. Самый высокий уровень ее посещения пришелся на 15 января прошлого года.

Николай Офицеров