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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | В 2017 году россияне чрезмерно увлеклись порно

В 2017 году россияне чрезмерно увлеклись порно

Сегодня, 10:26
Рейтинг из наиболее популярных категорий русскоязычной Википедии за 2017 год был опубликован юзером под ником Emaus на официальном сайте онлайн-энциклопедии. Судя по имеющимся данным, более всего жителей страны интересовали популярные личности, животные, а также фильмы для взрослых, про которых россияне читали особенно активно.
 

В 2017 году россияне чрезмерно увлеклись порно

 

Особой любовью среди пользователей Википедии пользовались порноактрисы, а их популярность градировалась сразу по нескольким параметрам: страна, алфавит, а также базирование студии, выпустившей соответствующий фильм, будь то Россия или Соединенные Штаты.
 
«Исходя из имеющегося списка, футболисты и персоналии смогли опередить порноактрис, занимавших в прошлом году второе и третье место», - заявил Emaus, добавив, что в списке также нашлось место русским мужским именам, а также названиям населенных пунктов.
 
Немало россиян интересовали знаменитости, умершие в 2017 году. Тем не менее, наиболее популярной страницей на Википедии стала, что неудивительно, заглавная страница сайта. Самый высокий уровень ее посещения пришелся на 15 января прошлого года.

Николай Офицеров
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