За торговлю животными в интернете будут лишать свободы

Выдвинутый на рассмотрение Госдумой РФ законопроект несет в себе меры, ужесточающие наказание за торговлю в Интернете редкими и охраняемыми животными. Кроме штрафа за преступления подобного рода, нарушителя будут лишать свободы на срок до трех лет.

Законопроект, способный увеличить ответственность торговлю теми животными, которые занесены в Красную книгу РФ или находятся под охраной международных договоров о защите животных, внесен на рассмотрение Госдумой РФ. Ответственность распространится и на продажу водных ресурсов, дериватов животных и их частей.Денежный штраф для нарушителя, в случае принятия законопроекта, будет составлять сумму от 500 тысяч до 1, 5 миллиона рублей. Кроме того, преступник может быть отправлен на принудительные работы сроком до трех лет.На сегодняшний день самым крупным штрафом за ущерб из-за экологических преступлений исчисляется 120 тысячами рублей. Предполагается дополнить и изменить статью Уголовного Кодекса, в которой определен порядок расчета крупной и особо крупной меры ущерба в связи с преступлениями подобного рода.