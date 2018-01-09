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| | За торговлю животными в интернете будут лишать свободы

За торговлю животными в интернете будут лишать свободы

Вчера, 22:51
Выдвинутый на рассмотрение Госдумой РФ законопроект несет в себе меры, ужесточающие наказание за торговлю в Интернете редкими и охраняемыми животными. Кроме штрафа за преступления подобного рода, нарушителя будут лишать свободы на срок до трех лет.

За торговлю животными в интернете будут лишать свободы

 

Законопроект, способный увеличить ответственность торговлю теми животными, которые занесены в Красную книгу РФ или находятся под охраной международных договоров о защите животных, внесен на рассмотрение Госдумой РФ. Ответственность распространится и на продажу водных ресурсов, дериватов животных и их частей.

Денежный штраф для нарушителя, в случае принятия законопроекта, будет составлять сумму от 500 тысяч до 1, 5 миллиона рублей. Кроме того, преступник может быть отправлен на принудительные работы сроком до трех лет.

На сегодняшний день самым крупным штрафом за ущерб из-за экологических преступлений исчисляется 120 тысячами рублей. Предполагается дополнить и изменить статью Уголовного Кодекса, в которой определен порядок расчета крупной и особо крупной меры ущерба в связи с преступлениями подобного рода.
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