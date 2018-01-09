Google объединила платежные сервисы в Google Play

По словам разработчиков, все сделано для рядовых пользователей, поэтому функционал системы остался прежним. Юзеры в большинстве своем не любят изменений, когда приходится получать новые навыки в обществе, это вызывает возмущение. Затем реакция людей меняется, если предложенная модернизация является действительно более удобной, нежели прежний сервис. Программисты Google решили не рисковать и оставить функционал системы прежним. По мнению представителей американской компании, теперь осуществлять покупки в Сети становиться на порядок более комфортно и безопасно.
Сведения о платежах сохраняются в Google-аккаунтах. Информация о приобретениях будет доступна на YouTube, в браузере Chrome, Android-приложениях и прочих сервисах. Скоро воспользоваться платежной системой смогут владельцы гаджетов, управляемых другими ОС.