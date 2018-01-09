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От Редактора

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Источник звуковых сигналов остается неизвестным науке.

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| | Google объединила платежные сервисы в Google Play

Google объединила платежные сервисы в Google Play

Вчера, 17:44
Технологический гигант Google уничтожил платежные сервисы Android Pay и Google Wallet, объединив их в единую структуру под названием Google Pay. Данный сервис доступен для владельцев гаджетов, управляемых ОС Android.

Google объединила платежные сервисы в Google Play

 

По словам разработчиков, все сделано для рядовых пользователей, поэтому функционал системы остался прежним. Юзеры в большинстве своем не любят изменений, когда приходится получать новые навыки в обществе, это вызывает возмущение. Затем реакция людей меняется, если предложенная модернизация является действительно более удобной, нежели прежний сервис. Программисты Google решили не рисковать и оставить функционал системы прежним. По мнению представителей американской компании, теперь осуществлять покупки в Сети становиться на порядок более комфортно и безопасно.

Сведения о платежах сохраняются в Google-аккаунтах. Информация о приобретениях будет доступна на YouTube, в браузере Chrome, Android-приложениях и прочих сервисах. Скоро воспользоваться платежной системой смогут владельцы гаджетов, управляемых другими ОС.
Домбровский Сергей
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