Google объединила платежные сервисы в Google Play

Технологический гигант Google уничтожил платежные сервисы Android Pay и Google Wallet, объединив их в единую структуру под названием Google Pay. Данный сервис доступен для владельцев гаджетов, управляемых ОС Android.

Домбровский Сергей

По словам разработчиков, все сделано для рядовых пользователей, поэтому функционал системы остался прежним. Юзеры в большинстве своем не любят изменений, когда приходится получать новые навыки в обществе, это вызывает возмущение. Затем реакция людей меняется, если предложенная модернизация является действительно более удобной, нежели прежний сервис. Программисты Google решили не рисковать и оставить функционал системы прежним. По мнению представителей американской компании, теперь осуществлять покупки в Сети становиться на порядок более комфортно и безопасно.Сведения о платежах сохраняются в Google-аккаунтах. Информация о приобретениях будет доступна на YouTube, в браузере Chrome, Android-приложениях и прочих сервисах. Скоро воспользоваться платежной системой смогут владельцы гаджетов, управляемых другими ОС.