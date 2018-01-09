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Урчание и женское пение: Космические спутники ловят странные звуки со дна Тихого океана

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| | Артемий Лебедев назвал Telegram "самым успешным проектом" российских спецслужб

Артемий Лебедев назвал Telegram "самым успешным проектом" российских спецслужб

Сегодня, 09:42
На одной из своих страниц в социальных сетях российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев написал, что уверен в том, что мессенджер Telegram это якобы «самый успешный проект российских спецслужб».
 

Артемий Лебедев назвал Telegram "самым успешным проектом" российских спецслужб

 

Telegram, по его словам, контролируется едва ли не напрямую из Кремля, а вся переписка, тайна которой является главным предметом гордости команды мессенджера, «контролируется теми, кому это действительно надо». Лебедев утверждает, что все сообщения прессы о том, что мессенджер подвели к штрафу на 800 тысяч рублей за отказ предоставлять ФСБ доступ к частной переписке создавались намерено, как имиджевые ходы.
 
«Павлу Дурову, основателю «Телеграма», создался образ мученика, а Роскомнадзор, в свою очередь, специально штрафовал Дурова, дабы показать существующую видимость того, что государство занимается преследованием его проекта. На данный момент это полностью независимый, бодрый, а, главное, востребованный среди народа продукт», - убежден Лебедев.
 
Многие мнение дизайнера посчитали ошибочным и заявили о том, что все его доводы строятся на догадках, а потому обвинили Артемия в попытках привлечь к себе как можно больше внимания за счет пиара на Telegram.

Николай Офицеров
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