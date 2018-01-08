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| | В сети на фото пропавшего щенка разглядели Гитлера и Ежика в тумане

В сети на фото пропавшего щенка разглядели Гитлера и Ежика в тумане

Вчера, 16:22
На просторах сети ведется активное обсуждение объявления, связанного с пропажей белого щенка, автор которого, вероятно, или установил себе некачественный принтер, либо у него попросту закончилась краска в принтере. Юмористическая публикация появилась на Pikabu. Некоторые пользователи из-за этого разглядели на фото то ли Гитлера, то ли Ежика.
 

 

Все дело в том, что на объявлении о пропаже видны лишь глаза и нос собаки. Животное, скорее всего, полностью белое, но из-за плохого освещения и плохого качества печати очертания головы рассмотреть невозможно. Помимо этого, на объявлении упомянут контактный номер телефона владельца, а также запись о том, что «Пропал щенок».
 
«Вообще не удивительно», - решила пошутить одна из посетительниц портала, намекая на невидимость животного. Другие пользователи заявили о том, что с помощью этого щенка открыли новую породу собак – чеширскую.
 
Другие же отметили о том, что животное больше всего напоминает один из символов советской мультипликации – Ежика в тумане. Один из пользователей и вовсе отметил, что ему мерещиться Адольф Гитлер. При этом, юзеры просят автора поделится фотографией щенка, где видно все тело целиком, дабы помочь в поисках.

Николай Офицеров
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