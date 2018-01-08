Криптовалюта от Дурова появится в марте 2018 года

Федор Скуратов, основатель стартапа Combot, в личном микроблоге обнародовал документ о TON (Telegram Open Network). По словам Скуратова, новая криптовалюта появится на рынке уже через два месяца.

Виктория Озерова

Федор Скуратов в своем аккаунте в Facebook разместил эксклюзивную информацию о готовящейся к выходу электронной валюте от Павла Дурова. Основатель стартапа Combot заверил, что 20-страничный документ является достоверным. В публикации описываются принципы работы электронных денег, их преимущества и сроки реализации. Отмечается, что криптовалюта Дурова будет интегрирована с Telegram. Федор Скуратов уверяет, что уже в конце текущего месяца основатель мессенджера проведет закрытую продажу токенов.Следует отметить, что документ написан на русском языке и со множественными ошибками. Это стало причиной того, что пользователи засомневались в его достоверности. Павел Дуров пока никак не отреагировал на инсайд.