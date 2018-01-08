Технология блокчейна не позволит подтасовать результаты выборов

Благодаря внедрению в современном мире технологии блокчейн-сети подтасовка результатов голосования стала невозможной. Тестирование данного нововведения проводится уже на протяжении нескольких месяцев, в том числе общественным проектом «Активный гражданин».

Согласно информации официального портала, благодаря тщательно выстроенной, отталкиваясь от определенной системы, последовательной цепочке блоков, данные опросов будет невозможно удалить после того, как они попадут в систему. Таким образом они не смогут подвергаться корректированию.

Суть технологии блокчейна состоит, прежде всего, в том, что информация хранится не на одном сервере, а сразу на всех компьютерах участников сети. Надежность и качество системы, в значительной мере, увеличивается пропорционально пользователям. Все данные списываются на последовательной основе, а копии будут храниться и обновляться сразу же у всех участников.

Таким образом, блокчейн значительно усложняет процесс взлома базы или же внесения в нее каких-либо важных изменений, когда предполагаемому злоумышленнику придется производить замену с помощью пересчета всех имеющихся блоков, которые хранятся в компьютерной системе.

«Активный гражданин», внедряя новую технологию, приступил к работе, согласно трехступенчатой схеме. Изначально осуществлялось стандартное голосование, после результаты вносятся в базу данных, а после синхронизируются с компьютерами всех участников сети.

Николай Офицеров