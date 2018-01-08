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| | Технология блокчейна не позволит подтасовать результаты выборов

Технология блокчейна не позволит подтасовать результаты выборов

Сегодня, 14:02
Благодаря внедрению в современном мире технологии блокчейн-сети подтасовка результатов голосования стала невозможной. Тестирование данного нововведения проводится уже на протяжении нескольких месяцев, в том числе общественным проектом «Активный гражданин».
 

Технология блокчейна не позволит подтасовать результаты выборов

 

Согласно информации официального портала, благодаря тщательно выстроенной, отталкиваясь от определенной системы, последовательной цепочке блоков, данные опросов будет невозможно удалить после того, как они попадут в систему. Таким образом они не смогут подвергаться корректированию.
 
Суть технологии блокчейна состоит, прежде всего, в том, что информация хранится не на одном сервере, а сразу на всех компьютерах участников сети. Надежность и качество системы, в значительной мере, увеличивается пропорционально пользователям. Все данные списываются на последовательной основе, а копии будут храниться и обновляться сразу же у всех участников.
 
Таким образом, блокчейн значительно усложняет процесс взлома базы или же внесения в нее каких-либо важных изменений, когда предполагаемому злоумышленнику придется производить замену с помощью пересчета всех имеющихся блоков, которые хранятся в компьютерной системе.
 
«Активный гражданин», внедряя новую технологию, приступил к работе, согласно трехступенчатой схеме. Изначально осуществлялось стандартное голосование, после результаты вносятся в базу данных, а после синхронизируются с компьютерами всех участников сети.

Николай Офицеров
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