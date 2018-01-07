Милая сова из Ростова попала на видео

Главная героиня видео принадлежит к классу ушастых сов, которые обитают на территории России. Птица производит впечатление настоящей кокетки, которая реагирует на человеческую речь, забавно склоняя голову набок, и часто моргая круглыми глазами.
Милая сова из Ростова попала на видеоВчера, 19:25
На видео попала борьба прохожих с напавшим на человека быком. Видеоролик появился в на портале LiveLeak накануне и успел распространиться по Сети.
Уфологи из штата Кентукки сняли видео «припаркованного» космического корабля возле Земли. Доказательства были опубликованы в сети Youtube.
Еще в начале лета известную сейчас сову нашли возле одного из учебных центров Калифорнии. Когда ее отнесли ветеринару, тот рассудил, что птица слепа, потому и