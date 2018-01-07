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| | Милая сова из Ростова попала на видео

Милая сова из Ростова попала на видео

Вчера, 19:25
Видео с ночной хищницей сняли сотрудники ростовского центра под названием «Орлан», специализирующегося на мониторинге и реабилитации диких птиц. Во время просмотра ролика становится очевидно, что сова выглядит вполне здоровой и не боится людей.

Милая сова из Ростова попала на видео

 

Главная героиня видео принадлежит к классу ушастых сов, которые обитают на территории России. Птица производит впечатление настоящей кокетки, которая реагирует на человеческую речь, забавно склоняя голову набок, и часто моргая круглыми глазами.


Автор видео задает сове вопросы, не голодная ли она и почему птица так смотрит на окружающих. Кроме того, во время съемки видно местообитание хищницы, которая разместилась в клетке вместе с перепелками, однако шумные соседки ее не особенно волнуют.

Пойда Анна
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