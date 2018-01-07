В России запустили бесплатный мобильный интернет для всего населения

Население России может абсолютно бесплатно пользоваться связью и мобильным интернетом. Об этом сообщают российские СМИ.

Никита Готский

Отныне для российских потребителей стал доступен мобильный интернет и услуги связи, без абонплаты, которыми можно пользоваться без наличия на счету денежных средств. С полезными условиями выступает новый оператор Danycom, функционирующий на платформе Tele2. Фирма заработала в конце ушедшего года.По поводу старта работы нового оператора у всех желающих, которые в настоящее время проживают на территории России, имеется возможность бесплатно воспользоваться мобильным интернетом и связью полностью на бесплатной основе. Так, Danycom предоставляет 10 Гб интернет-трафика, 500 бонусных минут и столько же СМС на каждый месяц. Такой тариф действителен до начал летнего периода, далее потребителям придется платить по 199 рублей в месяц.