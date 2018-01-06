Microsoft выпустила обновления для уязвимостей Meltdown и Spectre

Компания Microsoft презентовала новые патчи для уязвимостей Meltdown и Spectre. Новинка несовместима с определенными антивирусами.

Никита Готский

Сотрудники американской фирмы заявили о выходе обновлений для уязвимости, которые затронут практически все процессоры, созданные на протяжении последних 15 лет. Патчи вышли в свет почти сразу после обнародования сведений от экспертов подразделения Google Project Zero, нашедших ошибки системы. Также отмечается, что новинка может быть недостаточной для "операционок" Windows, в связи с чем потребуется дополнительные меры для ликвидации уязвимостей Spectre, при этом новый софт Microsoft в полно мере устранит Meltdown.Для сбережения системы разработчики советуют пользователям применять обновления, выпущенные в самом начале нынешнего года. Вместе с тем, перед установкой следует убедиться, что антивирусное программное обеспечение может поддерживать патчи Microsoft.