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| | В Operav 50 появилась защита от криптоджекинга

В Operav 50 появилась защита от криптоджекинга

Сегодня, 07:20
Защитная функция от криптоджекинга имеется в блокировщике рекламы Opera 50. 

В Operav 50 появилась защита от криптоджекинга

 

Многие сайты пытаются заработать на силовой установке компьютеров собственных посетителей. Вместо демонстрации рекламы, они применяют процессоры пользователей для выработки криптовалюты. Данный механизм именуется криптоджекингом, защита от этого имеется в Opera 50.

Технология внедрен в блокировщик рекламных постов и использует популярный уже ресурс NoCoin. Для активизации защиты от скрытого майнинга требуется установит галочку возле соответственного пункта в настройках браузера сам блокировщик можно оставить включенным.

Как сообщают разработчики Opera, они являются приверженцами криптовалюты, но еще не готовы к тому, дабы утвердить механизм применения сайтами PC людей для добычи биткоинов без их на то согласия. Авторы проекта намерены начать новый год с новой версией Opera, дав пользователям легкий способ сберечь контроль над PC. На сегодня Opera занимает 2 место по популярности сред браузеров в РФ для Windows.
Никита Готский
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