В Google Play найден новый опасный вирус

Новую вредоносную программу нашли в сервисе Google Play. Пользователей Android уже предупредили о вирусе.

Никита Готский

Как сообщается, новый троян умеет следит за пользователем смартфона, захватывать его персональные сведения, а далее перенаправлять их рекламодателю. Так рекламные компании становятся владельцами информации о предпочтениях человека, дабы заинтересовать его соответственными объявлениями. Ко всему прочему, вирус умеет также и оперативно разряжать аккумулятор мобильного устройства.Данный вирус располагается в программном обеспечении соцсетей Instagram и Facebook, получающих доход от продали рекламных постов. Как сообщают журналисты, имеется вероятность того, что по причине активности данного вредоносного элемента вышеупомянутые интернет-порталы способствуют быстрой разрядке смартфонов и планшетов.