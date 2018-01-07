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| | В Google Play найден новый опасный вирус

В Google Play найден новый опасный вирус

Сегодня, 04:30
Новую вредоносную программу нашли в сервисе Google Play. Пользователей Android уже предупредили о вирусе.

В Google Play найден новый опасный вирус

 

Как сообщается, новый троян умеет следит за пользователем смартфона, захватывать его персональные сведения, а далее перенаправлять их рекламодателю. Так рекламные компании становятся владельцами информации о предпочтениях человека, дабы заинтересовать его соответственными объявлениями. Ко всему прочему, вирус умеет также и оперативно разряжать аккумулятор мобильного устройства.

Данный вирус располагается в программном обеспечении соцсетей Instagram и Facebook, получающих доход от продали рекламных постов. Как сообщают журналисты, имеется вероятность того, что по причине активности данного вредоносного элемента вышеупомянутые интернет-порталы способствуют быстрой разрядке смартфонов и планшетов.
Никита Готский
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