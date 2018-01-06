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| | Во «ВКонтакте» прокомментировали продвижение личного блога Собянина

Во «ВКонтакте» прокомментировали продвижение личного блога Собянина

Вчера, 14:57
Представители соцсети «ВКонтакте» прокомментировали рекламное продвижение блога мэра Москвы Сергея Собянина. По их словам, сетевой дневник столичного градоначальника информирует граждан о новостях, которые не носят политической окраски.

Во «ВКонтакте» прокомментировали продвижение личного блога Собянина

 

Отмечается, что предоставление такой информации не идет вразрез с правилами соцпортала о запрете политической рекламы. Однако представители «ВКонтакте» считают целесообразным рекомендовать изменения в рекламной кампании.

Некоторые СМИ выразили мнение, что глава горадминистрации Москвы намеренно создал сообщество в соцсети отдельно от официального аккаунта, чтобы продвигать посты через рекламные кампании на портале.

В соответствии с правилами ресурса, в на веб-пространстве «ВКонтакте» не допускается политическая реклама. Под действие запрета, к примеру, попал YouTube-канал и реклама сообщества Ксении Собчак в соцсети из-за политической составляющей. В то же время агитация перед выборами правилами портала не запрещается при условии соблюдения всех требований.
Дарья Светозарова
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