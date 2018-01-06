Новая фишинговая атака маскируется под Uber

Очередная фишинговая атака скрывается под программой Uber для Android.

Никита Готский

Исследователи нашли вредоносный ресурс, способный копировать приложение Uber для Android, после чего он собирает пароли пользователей. Данная фишинговая атака не имеет продвижения, поэтому большинство потребителей сервиса находятся в безопасности.Чтобы завладеть необходимой информацией, приложение постоянно демонстрирует оповещение с предложением ввести собственный логин и пароль от аккаунта в Uber. Если же пользователь решается ввести эти данные, то киберзлоумышленники получают к ним доступ.Дабы покрыть грабеж, вирус показывает местоположение юзера, применяя для этого ссылки на реальные серверы Uber. В связи с этим человек не станет сомневаться, что запустил реальную программу, а не поддержку. Это в очередной раз показывает, что создатели вирусов всегда находятся в поиске новых методик социальной инженерии, которые несложно будет использовать для обмана и воровства сведений у пользовьелекй.