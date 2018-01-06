В Instagram разблокировали аккаунт Ботанического сада МГУ

В социальной сети на официальной странице Ботанического сада Московского государственного университета под названием «Аптекарский городок» была обнародована информация о том, что аккаунт структурного подразделения МГУ в Instagram уже разблокирован.

Александр Вест

Многие пользователи обрадовались возвращению в сеть микроблогов Instagram аккаунта, посвященного деятельности Ботсада МГУ. Напомним, ранее в минувший четверг администрация сети Instagram наложила блокировку на аккаунт Ботсада. Блокировку сотрудники сети микроблогов объяснили отсутствием необходимой юридически заверенной документации у представителей Ботсада, так как «Аптекарский городок» является непосредственным структурным подразделением университета.Стоит отметить, что разблокированный аккаунт имеет более четверти миллиона подписчиков и около 9 тысяч публикаций.