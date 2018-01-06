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Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | Жители Москвы "оказались" в Гвинейском заливе из-за "Яндекса"

Жители Москвы "оказались" в Гвинейском заливе из-за "Яндекса"

Сегодня, 13:29
Москвичи "побывали" в Гвинейском заливе благодаря работе "Яндекса". Сервис "телепортировал" туда жителей столицы.

Жители Москвы "оказались" в Гвинейском заливе из-за "Яндекса"

 

Сегодня утром пользователи "Яндекс.Такси" заявили о сбое в работе ресурса. Некоторые из посетителей попали не в Москву, а в Гвинейский залив. Согласно имеющейся информации, по записям, отобразившимся у клиентов. Водитель такси сможет увезти их в страну Средней Азии за 500 тысяч рублей.

В начале зимы люди жаловались на масштабный срыв работы GPS-навигации. Например, они отмечали, что "Яндекс. Навигатор" отправил их в аэропорт Шереметьево, хотя до авиагавани было очень далеко. В компании сотрудники объяснили все массовым сбоем геопозиционирования.
Никита Готский
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