Жители Москвы "оказались" в Гвинейском заливе из-за "Яндекса"

Москвичи "побывали" в Гвинейском заливе благодаря работе "Яндекса". Сервис "телепортировал" туда жителей столицы.

Никита Готский

Сегодня утром пользователи "Яндекс.Такси" заявили о сбое в работе ресурса. Некоторые из посетителей попали не в Москву, а в Гвинейский залив. Согласно имеющейся информации, по записям, отобразившимся у клиентов. Водитель такси сможет увезти их в страну Средней Азии за 500 тысяч рублей.В начале зимы люди жаловались на масштабный срыв работы GPS-навигации. Например, они отмечали, что "Яндекс. Навигатор" отправил их в аэропорт Шереметьево, хотя до авиагавани было очень далеко. В компании сотрудники объяснили все массовым сбоем геопозиционирования.