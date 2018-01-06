Автор видео с белым шумом получил иск о нарушении авторских прав

Создателем необычного 10-часового ролика является музыкант Себастьян Томчак из Австралии, однако недавно пять человек обвинили мужчину в присвоении чужой работы.





В свою очередь, Себастьян Томчак отрицает выдвинутые обвинения и не желает судебных разбирательств, поскольку не верит в честность предстоявшей экспертизы. Кроме того, он предостерегает об опасности людей, зарабатывающих деньги на на YouTube, так как произошедший с ним инцидент свидетельствует о несовершенстве системы и отсутствии должного уровня защиты прав пользователей.

Пойда Анна

Согласно официально неподтвержденным данным, настоящими авторами пострадавшими в результате плагиата являются специалисты, разрабатывающие методику по улучшению сна, при этом они не требуют удалить видеоролик с YouTube, а настаивают на выплате процентов от доходов, поступающих от его раскрутки и просмотров.