Автор видео с белым шумом получил иск о нарушении авторских прав

Согласно официально неподтвержденным данным, настоящими авторами пострадавшими в результате плагиата являются специалисты, разрабатывающие методику по улучшению сна, при этом они не требуют удалить видеоролик с YouTube, а настаивают на выплате процентов от доходов, поступающих от его раскрутки и просмотров.
Автор видео с белым шумом получил иск о нарушении авторских правСегодня, 13:14
Скульптор "Атакующего быка" обвиняет Нью-Йорк в нарушении авторских прав. Накануне было принято решение об установлении статуи "Бесстрашной девушки" напротив
Звукозаписывающие студии требуют разработчиков соцсети Facebook более эффективно защищать авторские права на контент. Информация появилась на сайте Financial
Через несколько дней представители столичной власти намерены рассмотреть очередные поправки, которые собираются внести в Гражданский кодекс. Эти самые поправки