Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

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Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

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Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | Автор видео с белым шумом получил иск о нарушении авторских прав

Автор видео с белым шумом получил иск о нарушении авторских прав

Сегодня, 13:14
Создателем необычного 10-часового ролика является музыкант Себастьян Томчак из Австралии, однако недавно пять человек обвинили мужчину в присвоении чужой работы. 

Автор видео с белым шумом получил иск о нарушении авторских прав

 

Согласно официально неподтвержденным данным, настоящими авторами пострадавшими в результате плагиата являются специалисты, разрабатывающие методику по улучшению сна, при этом они не требуют удалить видеоролик с YouTube, а настаивают на выплате процентов от доходов, поступающих от его раскрутки и просмотров.


В свою очередь, Себастьян Томчак отрицает выдвинутые обвинения и не желает судебных разбирательств, поскольку не верит в честность предстоявшей экспертизы. Кроме того, он предостерегает об опасности людей, зарабатывающих деньги на на YouTube, так как произошедший с ним инцидент свидетельствует о несовершенстве системы и отсутствии должного уровня защиты прав пользователей.

Пойда Анна
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