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| | Twitter описывает фотографии для слабовидящих пользователей

Twitter описывает фотографии для слабовидящих пользователей

Вчера, 20:59
Разработчики соцсети Twitter добавили возможность описания содержимого фото для пользователей с пониженным зрением. Функция активируется в настройках приложения для Android и iOS.

Twitter описывает фотографии для слабовидящих пользователей

 

Разработчиками социальной сети Twitter расширены функциональные возможности мобильного приложения на устройствах Android и iOS. Теперь у любого желающего есть возможность получения описания фотографии при предварительной активации этой функции в разделе «Настройки и конфиденциальность».

Добавленная возможность должна значительно облегчить процесс использования социальной сети пользователями, имеющими плохое зрение. Кроме того, существует функция изменения описания к фотографиям или картинкам.

В конце прошедшего года в СМИ появлялось сообщение о том, что Twitter и Facebook будут ограничены на территории Великобритании, если до 18 января администрации социальных сетей не предоставят данные о пользователях из России. Данные сведения необходимы для расследования возможного российского вмешательства в ход референдума по выходу Великой Британии из ЕС.
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