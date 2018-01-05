Twitter описывает фотографии для слабовидящих пользователей

Разработчики соцсети Twitter добавили возможность описания содержимого фото для пользователей с пониженным зрением. Функция активируется в настройках приложения для Android и iOS.

Разработчиками социальной сети Twitter расширены функциональные возможности мобильного приложения на устройствах Android и iOS. Теперь у любого желающего есть возможность получения описания фотографии при предварительной активации этой функции в разделе «Настройки и конфиденциальность».Добавленная возможность должна значительно облегчить процесс использования социальной сети пользователями, имеющими плохое зрение. Кроме того, существует функция изменения описания к фотографиям или картинкам.В конце прошедшего года в СМИ появлялось сообщение о том, что Twitter и Facebook будут ограничены на территории Великобритании, если до 18 января администрации социальных сетей не предоставят данные о пользователях из России. Данные сведения необходимы для расследования возможного российского вмешательства в ход референдума по выходу Великой Британии из ЕС.