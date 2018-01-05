Facebook банит россиян за упоминание об Украине

Администраторы соцпортала Facebook начали блокировать русскоязычных пользователей, которые упоминают «всуе» слова «Украина», «украинец», «украинский». Многие юзеры открыто заявляют, что хотят перейти на другую платформу для общения, поскольку детище Марка Цукерберга перестало быть комфортным в этом плане.

Дарья Светозарова

Жалобы поступают не только на многочисленные блокировки и незаслуженные «баны». Пользователи возмущены отсутствием объективности у сетевых модераторов и избирательным подходом к удалению комментариев. Российский пользователь Павел Еремеев был заблокирован админами сайта за комментарий. Ему было отправлено системное сообщение, где указывалось, что его комментарий «Собственно, все, что надо знать об Украине и украинцах» администраторы сочли проявлением открытой агрессии в отношении людей по расовому, национальному, религиозному, этническому признаку и так далее.Пользователь удивлен, поскольку не допустил в своем высказывании оскорбительных или унизительных интонаций, чего не мог сказать об оппоненте. Его собеседник не стеснялся в выборе выражений, чтобы возвысить украинцев как нацию за счет унижения россиян и даже европейцев, к которым в последние годы украинцы стараются примкнуть. Еремеев подчеркнул, что модераторы соцпортала часто «банят» россиян за недостаточное восхищение Украиной, и в то же время украинцам все оскорбления в адрес русских и русскоязычных пользователей зачастую сходят с рук.