Facebook банит россиян за упоминание об Украине

Жалобы поступают не только на многочисленные блокировки и незаслуженные «баны». Пользователи возмущены отсутствием объективности у сетевых модераторов и избирательным подходом к удалению комментариев. Российский пользователь Павел Еремеев был заблокирован админами сайта за комментарий. Ему было отправлено системное сообщение, где указывалось, что его комментарий «Собственно, все, что надо знать об Украине и украинцах» администраторы сочли проявлением открытой агрессии в отношении людей по расовому, национальному, религиозному, этническому признаку и так далее.
Пользователь удивлен, поскольку не допустил в своем высказывании оскорбительных или унизительных интонаций, чего не мог сказать об оппоненте. Его собеседник не стеснялся в выборе выражений, чтобы возвысить украинцев как нацию за счет унижения россиян и даже европейцев, к которым в последние годы украинцы стараются примкнуть. Еремеев подчеркнул, что модераторы соцпортала часто «банят» россиян за недостаточное восхищение Украиной, и в то же время украинцам все оскорбления в адрес русских и русскоязычных пользователей зачастую сходят с рук.