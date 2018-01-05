Марк Цукерберг поставил перед собой главную цель на 2018 год

Марк Цукерберг уже на протяжении нескольких лет в начале каждого года ставит перед собой определенную цель. В 2018 году он признался, что его личная цель непосредственно связана с его детищем социальной сетью Facebook. По его мнению, у социальной сети чрезвычайно много работы, которую следует сделать.

«Мир разделен и тревожен. На данный момент у Facebook много работы, будь то защита нашего сообщества от оскорблений и ненависти или защита от вмешательства иностранных государств в дела других с помощью нашей социальной сети. Я должен сделать все для того, чтобы потраченное пользователями время на Facebook воспринималось положительно. Моя личная задача на 2018 год это сосредоточиться на исправлении важных проблем», - пишет Цукерберг.

Одним из наиболее важных вопросов, по мнению Цукерберга, является проблема, связанная с децентрализацией и использованием правительством технологических решений, которые позволяют без разрешения пользователей получать их личные данные.

Стоит также напомнить, что Марк в прошлые годы заявлял, что хочет побывать во всех штатах Америки и встречаться там с местными жителями. До этого бизнесмен пробегал 365 миль, создал исключительно для своего дома искусственный интеллект, прочел 25 книг и выучил китайский.

Николай Офицеров