Новосибирские девушки поздравили с Новым годом пользователей YouTube зажигательным тверком

За четыре дня видео сумело собрать более 250 тысяч просмотров. Для материалов подобного рода это очень хороший результат.
При этом мнение публики разделилось. Большинство поддерживают и восхищаются девушками. Они удивлены их прекрасной фигурой и отличной пластикой. Другая часть аудитории негативно отнеслась к подобному решению хореографической группы. Некоторые женщины уверены, что тверк это грязный и слишком откровенный танец. Девушки не должны были показывать свои тела на показ.
Взгляды второй части публики чужды пользователям из Запада. Иностранцы восхищаются танцем российских девушек и не видят в подобном ничего плохого.
Ранее уже танец на пилоне (Pole dance) был признан официальным видом спорта, хоть и в России есть много противников такого искусства. При этом, pole dance скоро может стать официальным олимпийском видом.