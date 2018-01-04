Дуров воспользуется блокчейном, чтобы помешать блокировке Telegram

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров хочет защитить сервис от блокировок с помощью блокчейна. Отмечается, что защита мессенджера от блокировок для Дурова является одной из приоритетных задач, а технология блокчейн ввиду своей универсальности может ему в этом поспособствовать. В противном случае Дурову грозят штрафами и другими неприятными последствиями.

Дарья Светозарова

В преддверии Нового года сервис заблокировали в Иране. Местное население взбунтовалось против мессенджера из-за того, что его используют для координации своих действий террористы. Не помогло даже то, что прежде админы мессенджера заблокировали крупную группу, которая призывала пользователей сервиса к насилию.О попытке помешать блокировкам с помощью блокчейна Дуров оповестил своих подписчиков через Twitter. Как именно IT-специалист намерен использовать эту технологию пока неизвестно, но анонс станет доступен интернет-общественности уже в первые три месяца текущего года. Пока сообщается, что блокчейн поможет уберечь каналы мессенджера от взлома и внедрить в сервис другие полезные функции.