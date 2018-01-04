В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Дуров воспользуется блокчейном, чтобы помешать блокировке Telegram

Дуров воспользуется блокчейном, чтобы помешать блокировке Telegram

Вчера, 18:14
Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров хочет защитить сервис от блокировок с помощью блокчейна. Отмечается, что защита мессенджера от блокировок для Дурова является одной из приоритетных задач, а технология блокчейн ввиду своей универсальности может ему в этом поспособствовать. В противном случае Дурову грозят штрафами и другими неприятными последствиями.

Дуров воспользуется блокчейном, чтобы помешать блокировке Telegram

 

В преддверии Нового года сервис заблокировали в Иране. Местное население взбунтовалось против мессенджера из-за того, что его используют для координации своих действий террористы. Не помогло даже то, что прежде админы мессенджера заблокировали крупную группу, которая призывала пользователей сервиса к насилию.

О попытке помешать блокировкам с помощью блокчейна Дуров оповестил своих подписчиков через Twitter. Как именно IT-специалист намерен использовать эту технологию пока неизвестно, но анонс станет доступен интернет-общественности уже в первые три месяца текущего года. Пока сообщается, что блокчейн поможет уберечь каналы мессенджера от взлома и внедрить в сервис другие полезные функции.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Павел Дуров заявил о заблокировании опции звонков в Telegram в Иране
Павел Дуров заявил о заблокировании опции звонков в Telegram в Иране

Павел Дуров заявил о заблокировании опции звонков в Telegram в Иране. Создатель мессенджера добавил, что местные провайдеры решились на эти меры 16 апреля.

Павел Дуров представил новый функционал Telegram
Павел Дуров представил новый функционал Telegram

Павел Дуров в своем блоге представил ряд доработок и новшеств в функционале мессенджера Telegram. Теперь на базе сервиса доступен собственный блог для каждого

Павел Дуров прокомментировал подготовку теракта через Telegram
Павел Дуров прокомментировал подготовку теракта через Telegram

Павел Дуров, отечественный программист, предприниматель, миллиардер и создатель многопользовательской социальной сети «Вконтакте», прокомментировал подготовку

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости