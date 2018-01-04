Мессенджер WhatsApp пополнится «историями» из Instagram

В WhatsApp готовятся к появлению «историй» из соцсети Instagram. С подобным предложением к администраторам соцсети обратился один из пользователей, и они решили не игнорировать столь интересную инициативу. Представители Instagram решили, что так контент будет легче популяризовать в Сети.

Дарья Светозарова

Отмечается, что особенных внешних различий «истории» из Instagram и других статусов мессенджера пользователи не заметят, а публикации будут «раскручиваться» одновременно в двух приложениях. В интернет уже просочились скриншоты опций на стадии теста. Отмечается, что единственным различием stories в соцсети и мессенджере станет значок внизу. Если «история» создается в WhatsApp, то «плюсик» будет в левом нижнем углу, а если в Instagram – логотип соцсети будет размещен внизу справа.Представители Instagram активно работают над интеграцией своих stories в другие приложения и соцпотрталы. До этого сообщалось, что «истории» из Instagram доступны для просмотра в Facebook, причем входить туда можно не только через приложение, но и с помощью интернет-браузера.