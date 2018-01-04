Хакеры научились воровать личные данные через интернет-рекламу

Американские специалисты обнаружили вредоносный скрипт, который, встраиваясь в рекламы на страницах всемирной Сети, способен выкрасть пароли, а также логины от различных учётных данных пользователей по всему миру.

Александр Вест

Специалисты в области компьютерных технологий из США предупредили пользователей о возможной опасности, скрывающейся в рекламных интернет-баннерах. Экспертам удалось выяснить, что вредоносный скрипт использует уязвимость в менеджере паролей в браузерах, когда происходит автоматическое заполнение полей логин и пароль на страницах, где эти данные сохранены пользователем заранее. Специалисты уже предупредили разработчиков браузеров в необходимости усовершенствования защиты менеджеров паролей, а пока пользователям настоятельно рекомендуют использовать ручной ввод данных.Отметим, что в некоторых случаях скрипт довольствуется лишь банковскими данными, а также информацией о местоположении пользователя.