В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

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В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

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На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

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| | Хакеры научились воровать личные данные через интернет-рекламу

Хакеры научились воровать личные данные через интернет-рекламу

Сегодня, 12:10
Американские специалисты обнаружили вредоносный скрипт, который, встраиваясь в рекламы на страницах всемирной Сети, способен выкрасть пароли, а также логины от различных учётных данных пользователей по всему миру.

Хакеры научились воровать личные данные через интернет-рекламу

 

Специалисты в области компьютерных технологий из США предупредили пользователей о возможной опасности, скрывающейся в рекламных интернет-баннерах. Экспертам удалось выяснить, что вредоносный скрипт использует уязвимость в менеджере паролей в браузерах, когда происходит автоматическое заполнение полей логин и пароль на страницах, где эти данные сохранены пользователем заранее. Специалисты уже предупредили разработчиков браузеров в необходимости усовершенствования защиты менеджеров паролей, а пока пользователям настоятельно рекомендуют использовать ручной ввод данных.

Отметим, что в некоторых случаях скрипт довольствуется лишь банковскими данными, а также информацией о местоположении пользователя.
Александр Вест
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