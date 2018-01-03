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| | Геймеры перечислили игры с худшей графикой

Геймеры перечислили игры с худшей графикой

Вчера, 18:40
В среде геймеров часто проходят обсуждения качества игр. Пользователи составили список программ с худшей графикой. В рейтинг вошли как игры, созданные в 90-х годах XX века, так и более поздние приложения.

Геймеры перечислили игры с худшей графикой

 

В список худших вошла Virtual Hydlide. Данный софт выпустили в 1994 году для приставок Sega Saturn. В процессе игры геймеры обследуют подземелья в поисках пропавшей принцессы. По мнению большинства пользователей, графика данного софта оставляет желать лучшего. В рейтинге оказалась Executioners, созданная для ОС DOS. В список игр с отвратительной графикой записали Life of Black Tiger. Ее издали в 2014 году, в программе черный тигр отчаянно сражается со своими соперниками, пытаясь выйти победителем.


Отрицательные отзывы получила Vroom in the Night Sky, доступная владельцам приставок Nintendo Switch. По сюжету этой игры девушка на воздушном скутере собирает различные предметы. Юзеры раскритиковали данный софт. Плохо высказались и о боевике Drawn to Death, выпущенном в 2017 году.
Домбровский Сергей
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