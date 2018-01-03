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| | Британские политики считают что игры от Facebook развивают лудоманию

Британские политики считают что игры от Facebook развивают лудоманию

Вчера, 22:20
Заместитель главы лейбористской партии на одном из заседаний сделал заявление о том, что игры от компании Facebook развивают у детей любовь к азартным играм.

Британские политики считают что игры от Facebook развивают лудоманию

 

Том Уотсон сделал такое заявление, подкрепив его сомнительной статистикой. Такая статистика не содержала в себе данных о том, у скольких детей развилась зависимость от азартных игр. Но она содержала в себе данные о содержании самих игр, а также о возрастных категориях, на которые ориентированы такие игры. Политик отметил, что несколько игр на Facebook, в частности рождественские мини-игры и игры по мотивам мультфильмов «Флинстоуны» и «Рапунцель», имеют мотивы азартных игр.

На основании этих данных Том Уотсон сделал выводы о том, что у детей, которые играют в такие игры, в ближайшем будущем может развиться лудомания и, повзрослев, они будут играть в азартные игры на деньги. В штабе Facebook пока никак не ответили на такое заявление.
Валерия Голицына
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