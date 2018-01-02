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| | Пензенец показал, как тараканы устроили себе вечеринку в одном из магазинов

Пензенец показал, как тараканы устроили себе вечеринку в одном из магазинов

Вчера, 17:18
На просторах одного из пензенских публичных сообществ «ВКонтакте» появилось забавное фото «банкета», который себе устроили тараканы, обнаруженные местным жителем в одном из магазинов.
 

Пензенец показал, как тараканы устроили себе вечеринку в одном из магазинов

 

«Тараканы устроили себе настоящую корпоративную вечеринку. На чипсах, которые хотел купить не было ценника. Ну думаю, вот же он, на полу лежит. Достаю из-под стеллажа, а там настоящий банкет», - заявил пользователь. 
 
Ему сразу же посоветовали обратиться к администрации магазина, дабы те незамедлительно вызвали в магазин представителей Роспотребнадзора.

Николай Офицеров
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