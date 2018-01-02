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| | Дуров анонсировал три крупных обновления для Telegram в январе

Дуров анонсировал три крупных обновления для Telegram в январе

Сегодня, 13:55
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров рассказал о том, что уже в январе пользователей ожидает три крупных обновления в новой версии мессенджера для iOS и Android. Соответствующее сообщение от него появилось на просторах Twitter, когда он давал ответы на вопросы пользователей.

 

Дуров анонсировал три крупных обновления для Telegram в январе

 

 

В частности, один из юзеров спросил, следует ли ожидать следующего обновления уже в декабре, на что Дуров лаконично ответил – «маловероятно», но добавил, что на январь апдейтов запланировано сразу три и все они будут крупными. В чем будут заключаться обновления, Дуров рассказывать не стал.

 

В последний раз приложение Telegram обновлялось в декабре. В версии 4.7 появилась новая для юзеров функция группировки группы фотографий, а также возможность выбора темы оформления. Также стало возможным создание до трех учетных записей на одном устройстве и отправка быстрых ответов в секретные чаты.

 

Дуров в своем микроблоге Twitter также ранее рассказал о том, почему Иран заблокировал гражданам доступ к Telegram. Как оказалось, причиной стал отказ перекрыть доступ к каналам протестующих. Тегеран также предпринял соответствующие действия в адрес Instagram. Иранские СМИ отмечают, что данные приложения не соответствуют нормам общественного порядка и нарушают безопасность граждан.


Николай Офицеров
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