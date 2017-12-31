Названы самые частые вопросы о Деде Морозе

Разработчики проанализировали самые частые запросы пользователей в Google и «Яндекс» относительно Деда Мороза. Как оказалось, людей больше всего интересует, почему главный волшебник России расстроился, не подарил подарок и живет в Великом Устюге.

Домбровский Сергей

Именно данные вопросы задают юзеры в поисковых системах чаще остальных. Взрослые и дети интересуются Дедом Морозом. Все хотят верить в чудо в преддверии Нового года. Некоторые спрашивают, почему волшебник носит красный тулуп и посох. Есть пользователи, которых интересует вопрос из-за чего Деда Мороза не существует. Взрослые интересуются, какие спиртные напитки предпочитает этот волшебник.Пользователи не могут понять, по какой причине добрый старик в красном тулупе забирается в их жилища и дарит подарки. При этом Дед Мороз не забирает адресованные ему письма, а просто исполняет желания. Юные пользователи мечтают разобраться во всех этих вопросах, поэтому спрашивают у поисковых систем Google и «Яндекс».