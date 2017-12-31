Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | Названы самые частые вопросы о Деде Морозе

Названы самые частые вопросы о Деде Морозе

Сегодня, 13:30
Разработчики проанализировали самые частые запросы пользователей в Google и «Яндекс» относительно Деда Мороза. Как оказалось, людей больше всего интересует, почему главный волшебник России расстроился, не подарил подарок и живет в Великом Устюге.

Названы самые частые вопросы о Деде Морозе

 

Именно данные вопросы задают юзеры в поисковых системах чаще остальных. Взрослые и дети интересуются Дедом Морозом. Все хотят верить в чудо в преддверии Нового года. Некоторые спрашивают, почему волшебник носит красный тулуп и посох. Есть пользователи, которых интересует вопрос из-за чего Деда Мороза не существует. Взрослые интересуются, какие спиртные напитки предпочитает этот волшебник.

Пользователи не могут понять, по какой причине добрый старик в красном тулупе забирается в их жилища и дарит подарки. При этом Дед Мороз не забирает адресованные ему письма, а просто исполняет желания. Юные пользователи мечтают разобраться во всех этих вопросах, поэтому спрашивают у поисковых систем Google и «Яндекс».
Домбровский Сергей
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