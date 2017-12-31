Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | "ВКонтакте" добавили 8 бесплатных новогодних подарков

"ВКонтакте" добавили 8 бесплатных новогодних подарков

Сегодня, 12:16
В социальной сети «ВКонтакте» появилось 8 бесплатных новогодних подарков. Предыдущий кейсы, в которых выпадал случайно 1 из 4 подарков, больше недоступны.

"ВКонтакте" добавили 8 бесплатных новогодних подарков

 

Разработчики взяли за основу символ Спотти. Именно этот персонаж неоднократно присутствовал в новогодних подарках к различным датам. Помимо 8 бесплатных, «ВКонтакте» можно отправить ещё 2 платных новых новогодних подарка. На одном из них на веточке имеется надпись «С Новым годом», а другой – обычная ёлочка из серпантина. Разработчики никак не прокомментировали отказ от предыдущих 8 бесплатных подарков, которые 29 декабря могли отправить все пользователи «ВКонтакте».

В общей сложности, за последние пару дней, в социальной сети можно было отправить 16 бесплатных подарков.
Вещий Олег
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