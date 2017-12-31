"ВКонтакте" добавили 8 бесплатных новогодних подарков

Разработчики взяли за основу символ Спотти. Именно этот персонаж неоднократно присутствовал в новогодних подарках к различным датам. Помимо 8 бесплатных, «ВКонтакте» можно отправить ещё 2 платных новых новогодних подарка. На одном из них на веточке имеется надпись «С Новым годом», а другой – обычная ёлочка из серпантина. Разработчики никак не прокомментировали отказ от предыдущих 8 бесплатных подарков, которые 29 декабря могли отправить все пользователи «ВКонтакте».
В общей сложности, за последние пару дней, в социальной сети можно было отправить 16 бесплатных подарков.