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| | WhatsApp прекратит поддерживать некоторые смартфоны iPhone

WhatsApp прекратит поддерживать некоторые смартфоны iPhone

Сегодня, 06:20
Мессенджер WhatsApp перестанет функционировать на определенных смартфонах iPhone. Об этом сообщает International Business Times.

WhatsApp прекратит поддерживать некоторые смартфоны iPhone

 

Согласно имеющейся информации, WhatsApp не смогут пользоваться владельцы гаджета iPhone 3GS, а также тех моделей, функционирующих на платформе операционной системы iOS 6 и более ранних версий. Помимо того, поддержка мессенджера приостановится на смартфонах с "операционками" BlackBerry, Microsoft и Android менее 2.3. В скором времени модераторы ограничат и определенные опции программы. К примеру, пользователи не сумеют создавать новые учетные записи.

В новом году прекратится поддержка WhatsApp и гаджетов Nokia S40 и S60, а в течение трех лет такая же ситуация ожидает смартфонов, действующих на основе Android 2.3.7 и старше.
Никита Готский
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