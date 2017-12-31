Кафе для собак в Новосибирске устроит онлайн-вечеринку

Новое кафе Новосибирска, которое откроется уже в январе грядущего года, разрешает его посетителям приходить со своими любимцами, для которых даже разработано отдельное меню. В новогоднюю ночь собачье кафе запустит прямой эфир в своём блоге, где покажет собачью вечеринку во всех красках.

Валерия Голицына

Кафе для собак и их хозяев – это первое в своём сегменте заведение Новосибирска. И хотя оно ещё не открылось, но 31 декабря, с 22:00 в кафе пройдёт своя закрытая вечеринка с собаками. Организаторы посчитали хорошей идеей устроить праздник для символа грядущего года.Для четвероногих посетителей устроят настоящую вечеринку с конкурсами и праздничным столом. В развлекательную программу будут входить конкурсы на раздирание игрушек, а также выполнение команд за которые пушистые посетители получат приятные призы. Трансляция новосибирского празднества начнётся в 22:00 в блоге заведения.