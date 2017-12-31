Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Мнения

Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

Как встречают Новый год "звёзды".

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

Сюжеты :

Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя «Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году Анфиса Чехова написала новогодний стих о независимой женщине Анна Седокова завершила съёмки «Вокруг света во время декрета» 20 человек предстали перед судом в Вашингтоне по делу о сексе с несовершеннолетними
| | Кафе для собак в Новосибирске устроит онлайн-вечеринку

Кафе для собак в Новосибирске устроит онлайн-вечеринку

Сегодня, 10:06
Новое кафе Новосибирска, которое откроется уже в январе грядущего года, разрешает его посетителям приходить со своими любимцами, для которых даже разработано отдельное меню. В новогоднюю ночь собачье кафе запустит прямой эфир в своём блоге, где покажет собачью вечеринку во всех красках.

Кафе для собак в Новосибирске устроит онлайн-вечеринку

 

Кафе для собак и их хозяев – это первое в своём сегменте заведение Новосибирска. И хотя оно ещё не открылось, но 31 декабря, с 22:00 в кафе пройдёт своя закрытая вечеринка с собаками. Организаторы посчитали хорошей идеей устроить праздник для символа грядущего года.

Для четвероногих посетителей устроят настоящую вечеринку с конкурсами и праздничным столом. В развлекательную программу будут входить конкурсы на раздирание игрушек, а также выполнение команд за которые пушистые посетители получат приятные призы. Трансляция новосибирского празднества начнётся в 22:00 в блоге заведения.
Валерия Голицына
Новости по теме
В Сибири открылось кафе с туалетом в виде НАТО и лицом Обамы на туалетной бумаге
В Сибири открылось кафе с туалетом в виде НАТО и лицом Обамы на туалетной бумаге

В Красноярске открылось первое в России «президент-кафе». Сообщается, что все посетители данного заведения смогут не только посмотреть на патриотический

В Сербии открылось второе кафе, названное в честь Путина
В Сербии открылось второе кафе, названное в честь Путина

В Сербии открылось второе кафе, которое было решено назвать в честь Владимира Владимировича Путина. Таким образом владелец заведения выражает своё отношение к

Очередной выстрел в новосибирском кафе
Очередной выстрел в новосибирском кафе

В ночь на 7 октября в одном из кафе города Новосибирска неизвестный выстрелил в посетителя заведения. Пострадавший доставлен в городскую больницу с проникающим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости