В Facebook вирус майнит криптовалюту

В соцсети Facebook появился вирус, который майнит криптовалюту. Об этом заявили представители компании.

Опасный вирус располагается в одном из файлов десктопной версии мессенджера Facebook. Первоначально вирус находился на территории Южной Кореи, но в настоящее время он функционирует во многих других государствах и продолжает распространяться далее. Его очень сложно обнаружить, при помощи интернет-браузера троян оперативно загружает из Сети все необходимые файлы дабы как можно быстрее начать майнить. В отдельных ситуациях вирус способен даже овладеть аккаунтом пользователя.



В Facebook, узнав про опасность, принялись следить за вредоносной программой, в процессе мониторинга удалив больш инство ссылок трояна. Позже в компании хотят создать свое антивирусное ПО, предоставив его клиентам.

Никита Готский

Как стало известно, вирус-майнер активизируется в момент применения Facebook Messenger. Троян майнит криптовалюту Monero, используя ресурсы устройства жертвы. Зловредный элемент получил наименование Digmine.