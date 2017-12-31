В Facebook вирус майнит криптовалюту

Как стало известно, вирус-майнер активизируется в момент применения Facebook Messenger. Троян майнит криптовалюту Monero, используя ресурсы устройства жертвы. Зловредный элемент получил наименование Digmine.
В Facebook вирус майнит криптовалютуСегодня, 09:16
Вирус Digminer, распространяемый через Facebook Messenger, заставляет компьютеры майнить криптовалюту. Юзерам приходит сообщение, маскирующееся под видеофайл.
В Facebook активизировался новый вирус-шпион. Специалисты советуют быть внимательными и не открывать подозрительных ссылок.
16 декабря текущего года среди российских пользователей популярной социальной сети Facebook начал распространяться компьютерный вирус, который стал публиковать