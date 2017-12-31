Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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Париж или работа: Как встретят Новый год Буланова и Краско?

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На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

От Редактора

На МКС 15 раз встречают Новый год: Праздничные обычаи космонавтов на орбите Земли

На МКС 15 раз наступает Новый год.

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| | В Facebook вирус майнит криптовалюту

В Facebook вирус майнит криптовалюту

Сегодня, 09:16
В соцсети Facebook появился вирус, который майнит криптовалюту. Об этом заявили представители компании.

В Facebook вирус майнит криптовалюту

 

Как стало известно, вирус-майнер активизируется в момент применения Facebook Messenger. Троян майнит криптовалюту Monero, используя ресурсы устройства жертвы. Зловредный элемент получил наименование Digmine.

Опасный вирус располагается в одном из файлов десктопной версии мессенджера Facebook. Первоначально вирус находился на территории Южной Кореи, но в настоящее время он функционирует во многих других государствах и продолжает распространяться далее. Его очень сложно обнаружить, при помощи интернет-браузера троян оперативно загружает из Сети все необходимые файлы дабы как можно быстрее начать майнить. В отдельных ситуациях вирус способен даже овладеть аккаунтом пользователя.
 
В Facebook, узнав про опасность, принялись следить за вредоносной программой, в процессе мониторинга удалив большинство ссылок трояна. Позже в компании хотят создать свое антивирусное ПО, предоставив его клиентам.

Никита Готский
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