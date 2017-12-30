«Съедобные» тренды, которые исчезнут в 2018 году

Тренд – та особенность Интернета, которая быстро появляется и быстро исчезает. Тренды в еде меняются ещё чаще, поскольку кулинары очень креативные люди.

Самым громким трендом мира стало чёрное мороженое: как сама субстанция, так и рожок. Интернет-критики спорят, есть ли предпосылки к исчезновению продукта с витрин, но большинство склоняется к тому, что чёрное лакомство летом 2018 тяжело будет отыскать. А находчивые продавцы пончиков из Нью-Йорка заставили плакать всех итальянцев: они прожарили готовые спагетти и «соорудили» их в форме пончика. Другой съедобный тренд – сэндвич с радужным сыром – покорил больше азиатские страны. Но врачи советуют задуматься, не много ли в завтраке вредной краски.

Рубиновый шоколад миру представила компания Barry Callebuat из Цюриха, Швейцария. СМИ стали заявлять, что впервые за 80 лет был открыт новый вид шоколада, и в чём-то они правы. Пока тренд громко не разошёлся по миру, возможно, он продержится до 2019. Менее популярный в России, но заявивший о себе в Европе Йоркширский пудинг предстал в новом виде. Свёрнутая выпечка подавалась с мясом и наполнением, которое то и дело вытекало. Его ещё можно найти в заведениях Англии, но это не долго.