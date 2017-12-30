Marvel научит фанатов создавать комиксы

Представители всемирно известной студии Marvel рассказали о том, что скоро к официальному запуску будет подготовлен новый онлайн-сервис для создания комиксов. Любой из фанатов сможет самостоятельно создавать комиксы прямо в браузере.

Александр Вест

На новом сервисе по созданию комиксов пользователей ждёт полная свобода действий, так как можно будет создать своих собственных уникальных персонажей, наделить их любыми возможностями, а также придумать уникальный сюжет для повествования. Специалисты Marvel заметили, что в качестве фона пользователи будут вправе использовать заранее подготовленные иллюстрации от студии, над которыми трудились профессиональные художники.Отметим, что принимая условия студии, пользователи отказываются от права распространения своих комиксов вне сервиса, а также как-либо использовать свои работы с целью заработка. Добавим также, что комиксы, созданные пользователями, будут соблюдать определённые правила, в которых запрещено в своих работах пропагандировать оружие, наркотики и прочее.