Американцев возмутила продажа искусственных пенисов для девочек в сети

Американцев возмутила продажа искусственных пенисов для девочек в сетиВчера, 17:01
Ксения Бородина открыла интернет-магазин одежды. Известная талантливая телеведущая, которая недавно стала мамой, не собирается уйти в декрет с головой и все
В Тобольске 30 мая прошел концерт известной группы «Винтаж». Выступление организовали на площади города, и жители города с восхищением принимали артистов.
В Хорватии правоохранители задержали пенсионера, хранившего в собственной квартире банки, в которых находились мужские детородные органы. Пожилого мужчину