Американцев возмутила продажа искусственных пенисов для девочек в сети

В США скандал разразился на просторах социальных сетей. Мать одной из школьниц открыла на просторах сети достаточно необычный бутик, в котором основным товаром для реализации являются силиконовые мужские гениталии. Владелица магазина утверждает, что мужские половые органы должны помочь детям «принять себя и осознать собственную сексуальность».

Американка, как известно, самостоятельно воспитывает ребенка-трансгендера. Она открыла магазин, в котором продает исключительно «экстрамаленькие» силиконовые пенисы для детей, запутавшихся какого они пола, возрастом младше пяти лет. Женщина решила создать искусственные половые органы, так как она захотела помочь собственной дочери, которая уверена в том, что она мальчик. Предназначены эти товары для того, чтобы маленькие дети могли носить их, создавая тем самым иллюзию пениса.

Помимо этого, в ассортименте можно найти приспособление, которое позволит девочкам и женщинам ходить в туалет стоя. В описании отмечается, что их можно носить под одеждой хоть целый день. Стоимость товаров разная, но, в основном, это от 20 до 55 долларов.

Николай Офицеров