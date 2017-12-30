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| | Мессенджер TamTam запустил приложение для десктопа и звонки с компьютера

Мессенджер TamTam запустил приложение для десктопа и звонки с компьютера

Сегодня, 01:30
Представители сервиса TamTam сообщили о возможности совершения видео- и голосовых звонков. Звонить в веб-версии мессенджера теперь можно посредством нового приложения для персоналок.

Мессенджер TamTam запустил приложение для десктопа и звонки с компьютера

 

Больше нет необходимости устанавливать программу на смартфон, достаточно просто зарегистрироваться в сервисе по номеру телефона. Скачать программу можно на платформе Windows, Mac OS и Linux.

У пользователей также появилась возможность обмениваться сообщениями, создать чат-группы и пересылать файлы. На этом возможности юзеров не ограничиваются. Представители TamTam сообщают, что в приложении для ПК есть опция для создания каналов, публичных чатов. При этом можно даже подписываться на каналы масс-медиа и аккаунты знаменитостей.
Дарья Светозарова
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