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| | В Windows 10 с обновлением добавили функцию очистки памяти

В Windows 10 с обновлением добавили функцию очистки памяти

Сегодня, 12:39
Специалисты технологического гиганта Microsoft с последним обновлением операционной системы Windows 10 добавили в неё специальную функцию по очистке памяти. Новая функция появилась в сборке под кодовым именем Redstone 4.

В Windows 10 с обновлением добавили функцию очистки памяти

 

Эксперты компании Microsoft пояснили, что для активизации новой полезной функции пользователям необходимо заглянуть в раздел «Хранилище», а в списке доступных для использования инструментов выбрать «Освободить память». По заверению экспертов, при активации данной функции в системе будут очищены все ненужные, а также временные файлы, что должно обеспечить увеличение быстродействия операционной системы. Стоит отметить, что все данные приложений и сервисов, запущенных в момент очистки, будут сохранены в кэш-памяти компьютера.

Добавим, что в новой функции также предусмотрен отбор ненужных файлов для удаления, в котором пользователю будет предложено, от каких файлов избавиться, а какие оставить в системе.
Александр Вест
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