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| | Голосовой ассистент «Алиса» записала альбом с собственными песнями

Голосовой ассистент «Алиса» записала альбом с собственными песнями

Сегодня, 12:06
Голосовой ассистент корпорации «Яндекс» по имени «Алиса» создала свои первые собственные песни. В преддверии Нового года «Алиса» выпустила альбом, в который вошли новогодние песни, созданные с задействованием сразу трёх уникальных технологий.

Голосовой ассистент «Алиса» записала альбом с собственными песнями

 

Благодаря функции автопоэта, сочиняющего текст песен, а также нейросети, задействованной для создания мелодичной и ритмичной музыки, «Алиса» сумела записать свои собственные треки, самостоятельно выступив в качестве вокалистки. В новогодний альбом вошли сразу семь песен. Стоит напомнить, ранее руководитель кредитной организации Герман Греф пообщался с голосовым ассистентом «Алиса» и заявил, что данная сборка пока не в состоянии поддерживать самостоятельную беседу с живым человеком.

Заметим, что помимо наличия простейших рифм в песнях «Алисы», там также и прослеживается некий общий смысл. Так в композиции под названием «Хайповая фотка» голосовой ассистент поёт про самые запоминающиеся темы, обсуждаемые в уходящем году, среди которых руки-базуки, спиннеры, а также нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда».
Александр Вест
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