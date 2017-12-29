Голосовой ассистент «Алиса» записала альбом с собственными песнями

Голосовой ассистент корпорации «Яндекс» по имени «Алиса» создала свои первые собственные песни. В преддверии Нового года «Алиса» выпустила альбом, в который вошли новогодние песни, созданные с задействованием сразу трёх уникальных технологий.

Александр Вест

Благодаря функции автопоэта, сочиняющего текст песен, а также нейросети, задействованной для создания мелодичной и ритмичной музыки, «Алиса» сумела записать свои собственные треки, самостоятельно выступив в качестве вокалистки. В новогодний альбом вошли сразу семь песен. Стоит напомнить, ранее руководитель кредитной организации Герман Греф пообщался с голосовым ассистентом «Алиса» и заявил, что данная сборка пока не в состоянии поддерживать самостоятельную беседу с живым человеком.Заметим, что помимо наличия простейших рифм в песнях «Алисы», там также и прослеживается некий общий смысл. Так в композиции под названием «Хайповая фотка» голосовой ассистент поёт про самые запоминающиеся темы, обсуждаемые в уходящем году, среди которых руки-базуки, спиннеры, а также нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда».