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| | В «Одноклассниках» можно будет временно стать Путиным

В «Одноклассниках» можно будет временно стать Путиным

Вчера, 18:30
В социальной сети «Одноклассники» появился новый сервис, благодаря которому можно в обличии президента России Владимира Путина поздравить россиян с Новым годом.

В «Одноклассниках» можно будет временно стать Путиным

 

Администрация соцсети уже не впервые применяет подобную технологию виртуальной реальности. Раньше пользователи могли попробовать стать космонавтами, примерив виртуальный шлем скафандра. Также, на День победы, можно было «надеть» пилотку на голову.

Перед Новым годом и Рождеством разработчики решили пойти еще дальше. Теперь в «Одноклассниках» каждый желающий может стать временно Владимиром Путиным. В виртуальной реальности будет возможность пронести новогоднюю речь для страны в костюме президента на Красной площади.

Чтобы воспользоваться такой функцией подобной функцией, нужно во время онлайн-трансляции выбрать нужную маску из списка, она будет иметь название «Президент».
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